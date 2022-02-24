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В Windows нашли неудаляемые файлы

Пользователи Windows 11 не смогли стереть свои файлы из-за ошибки

Фото: Shutterstock

В Windows обнаружили ошибку, не позволяющую удалить некоторые личные файлы пользователей. Об этом сообщают авторы блога Call4Cloud.

Проблему нашли в операционных системах Windows 11 и Windows 10 версии 21H2. Энтузиасты выяснили, что ОС от Microsoft оставляет некоторые файлы пользователя даже после полного сброса системы. Обычно потребители прибегают к такому способу удаления данных в случае замены или продажи своего компьютера.

Специалисты обнаружили, что в случае подключения облачной службы One Drive и полного сброса системы Windows оставляет некоторые личные данные пользователей. После процесса удаления ОС сохраняет на диске каталог под названием Windows.old, в котором сохраняет приватные данные и настройки. Пользователи, которые не смогли стереть неудаляемые файлы, потребовали от Microsoft обратить внимание на эту проблему.

Ошибка возникает не у всех пользователей ОС от Microsoft. По словам специалистов, главным условием является использование сервиса One Drive. Эксперты уточняют, что потребители могут не знать об этой проблеме и в случае продажи или передачи своего компьютера случайно поделиться личными данными с третьими лицами.

Ранее стало известно, что Microsoft начала тестировать введение уведомлений пользователей о том, что их компьютер не отвечает минимальным системным требованиям Windows 11. Отметка появляется в правом нижнем углу рабочего стола.

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Андрей Ставицкий
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