Microsoft пометит пользователей старых ПК

В Windows 11 появится отметка о том, что данное оборудование не поддерживается системой. Об этом сообщает издание The Verge.

Журналисты обнаружили в одной из тестовых сборок операционной системы предупреждение о том, что данный ПК не соответствует минимальным системным требованиям. Уведомление будет появляться на старых ПК в правом нижнем углу рабочего стола — скрыть его невозможно. Таким образом Microsoft намерена предупредить пользователей о том, что актуальная система несовместима с оборудованием.

Microsoft и ранее прибегала к подобному способу уведомлений пользователей. Например, если определенная ОС Windows не была активирована, то в правом нижнем углу появится соответствующий водяной знак. Также в операционной системе будут недоступны некоторые функции — темный режим и настройки персонализации.

Авторы отметили, что новая функция пока появилась только в тестовых версиях системы, и до сих пор неизвестно, будет ли она добавлена в окончательные сборки. В материале говорится, что многие потребители успешно пользуются Windows 11 на неподдерживаемых компьютерах и полагают, что требования Microsoft неадекватны.

В начале февраля стало известно, что ОС от Microsoft будет чаще уведомлять пользователей о проблемах совместимости оборудования. Уличающая в использовании несовместимых компонентов опция Windows 11 не повлияет на быстродействие ПК или наличие и отсутствие определенных функций.