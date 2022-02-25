Австрия сообщила о планах Европы заморозить «активы» Путина и Лаврова

Канцлер Австрии Карл Нехаммер подтвердил, что страны Европейского союза обсуждают блокировку европейских «активов» президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Цитату приводит Reuters.

«Против них не введут запрет на поездки в страны ЕС, потому что мы хотим сохранить возможность вести переговоры, чтобы остановить насилие на Украине», — сообщил он.

По словам пресс-секретаря президента и официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, у главы государства нет «активов» в странах ЕС, все свои сбережения он хранит в банке «Россия».

24 февраля США и ЕС объявили об очередном пакете санкций в отношении России на фоне спецоперации на Донбассе. В частности, они включали в себя запрет на операции в долларах, фунтах и иенах для ряда российских банков.