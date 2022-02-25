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В России рассказали о влиянии западных санкций на мировой порядок

Посол России в Японии Галузин заявил, что санкции Запада опасны для мирового порядка

Фото: Галина Бутова / РИА Новости

Готовность западных стран «наказывать» санкциями всех, кто имеет другую позицию, чрезвычайно опасна для мирового порядка. О влиянии подобных мер заявил посол России в Японии Михаил Галузин, цитату приводит РИА Новости.

«Проблема в том, что западные страны с США во главе уверены в своей исключительности, в своем превосходстве, в возможности наказывать тех, кто не согласен с их политикой, кто независимо преследует свои национальные интересы. И это проблема не только для России, это проблема для всего международного сообщества», — считает он.

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Галузин напомнил, что НАТО имеет длинный список агрессивных действий против суверенных государств. Посол, в частности, рассказал о бомбардировках бывшей Югославии в 1999 году. «Это вообще-то была очень крупная война в Европе, которая привела к силовому изменению статуса-кво. И никто ни в НАТО, ни на европейском континенте в то время не высказался против подобной агрессии, проводимой очевидно в нарушение международного права и Устава ООН», — отметил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Глава государства подчеркнул, что это было сделано по просьбе властей Донецкой и Луганской народных республик. В ответ западные страны, а также Япония, ввели ряд санкций против России.

Виктория Кондратьева
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