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Россия пообещала ответить на санкции Японии

Посол России в Токио Галузин заявил, что Москва ответит на новые санкции Японии
Михаил Галузин

Михаил Галузин. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Российская сторона ответит на новые санкции Японии, введенные на фоне ситуации на Украине. Об этом заявил посол России в Токио Михаил Галузин, передает ТАСС.

Дипломат рассказал, что Москва прочитала объявления об ограничениях японской стороны. «Недавно я уже говорил высокопоставленным официальным японским лицам, что Россия даст ответ на эти действия, и полагаю, ответ будет серьезным», — пообещал он.

Помимо этого, премьер-министр Японии Фумио Кисида отметил, что в стране сохранится пост министра по сотрудничеству с Россией, несмотря на санкции.

Ранее сообщалось, что Токио вводит новые санкции против Москвы в связи с ситуацией в Донбассе. Япония запрещает выдачу виз некоторым гражданам России и замораживает активы частных лиц и организаций. Кроме того, страна вводит санкции в отношении экспорта в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях.

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Виктория Кондратьева
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