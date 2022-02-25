Япония исключила одну сферу из санкций против России

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе пресс-конференции заявил, что Токио исключил из пакета санкций, введенных против России, сферу энергетики. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, будет ли прекращено участие японских компаний в энергетических проектах на Сахалине, Кисида пояснил, что решение по содержанию санкций Токио принимал «в согласовании и взаимодействии» с США и странами Евросоюза (ЕС), которые единственной исключили из санкций сферу энергетики. «В связи с этим наша страна приняла решение по своим действиям», — заключил японский премьер.

Ранее Фумио Кисида заявил, что Япония вводит новые санкции против России в связи с ситуацией на Украине. Токио вводит запрет на выдачу виз некоторым гражданам России и замораживает активы частных лиц и организаций. Кроме того, страна вводит санкции в отношении экспорта в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.