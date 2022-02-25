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«Лента.ру» и «Газета.Ru» подверглись массированной DDoS-атаке

На серверы «Ленты.ру», «Газеты.ру» и Рамблера произошла массированная DDos-атака

Фото: Pixabay

На серверы «Ленты.ру», «Газеты.Ru» и Рамблера произошла массированная DDoS-атака, ее зафиксировали технические специалисты Rambler&Co.

Проблемы с доступом к ресурсам начались в 14:00 по московскому времени и достигли пика к 16:00. В настоящее время команды сайтов решают технические неполадки.

Качественная работа технических команд не позволила полностью нарушить работу ресурсов, однако у них наблюдались проблемы с доступом (ошибка 502).

Ранее стало известно, что 24 февраля хакеры атаковали информационные ресурсы Севастополя. Основной удар был направлен на портал правительства Республики Крым с аномальным количеством запросов. Представители власти города заявили, что большинство сайтов после этого работают в штатном режиме.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг данные о том, что сайт Кремля подвергся DDoS-атаке, о которой сообщали Telegram-каналы. Он указал, что все работает без сбоев.

Марина Совина
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