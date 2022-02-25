Стало известно об атаке на информационные ресурсы Севастополя

Хакеры атаковали информационные ресурсы Севастополя. Об этом 25 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на городские власти.

Стало известно, что атаки были совершены 24 февраля. «Действительно, вчера были крупные DDoS-атаки на информационные ресурсы Севастополя», — сообщили журналистам в правительстве города. Представители власти заявили, что ресурсы после этого работают в штатном режиме.

Помимо того, министр внутренней политики, информации и связи Крыма Михаил Афанасьев заявил о массированной компьютерной атаке на информационно-телекоммуникационную инфраструктуру республики. Она также произошла 24 февраля. «Основной удар нанесен на портал правительства Республики Крым с аномальным количеством запросов (ip-адреса из США, Индии, Северной и Южной Америк)», — говорится в пресс-релизе на сайте правительства Крыма.

Информационные ресурсы Крыма после хакерской атаки функционируют в штатном режиме, сообщили в правительстве республики. Уточняется, что также предприняты необходимые меры по противодействию компьютерным угрозам.

25 февраля группа хакеров Anonymous объявила «кибервойну» правительству России. Группировка заявила, что участвует «в операциях против Российской Федерации».

24 февраля президент России Владимир Путин, обращаясь к гражданам, объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.