Украинские военные обстреляли из БМП населенный пункт в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из БМП-1 город Докучаевск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что в направлении населенного пункта было произведено восемь выстрелов из БПМ-1 и выпущено три мины калибром 120 миллиметров.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли здание Центра управления кризисных ситуаций МЧС ДНР. В результате пострадал один человек.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса и призвал военнослужащих ВСУ сложить оружие и «идти домой». Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил о введении на всей территории республики военного положения.