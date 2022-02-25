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Украинские военные обстреляли из БМП населенный пункт в ДНР

ВСУ обстреляли из БПМ-1 город Докучаевск в ДНР

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из БМП-1 город Докучаевск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что в направлении населенного пункта было произведено восемь выстрелов из БПМ-1 и выпущено три мины калибром 120 миллиметров.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли здание Центра управления кризисных ситуаций МЧС ДНР. В результате пострадал один человек.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса и призвал военнослужащих ВСУ сложить оружие и «идти домой». Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил о введении на всей территории республики военного положения.

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Георгий Нестеров
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