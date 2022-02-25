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ВСУ обстреляли спасательный центр МЧС в Донецке

МЧС ДНР сообщило об обстреле Центра управления кризисных ситуаций в Донецке со стороны ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли здание Центра управления кризисных ситуаций МЧС Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба донецких спасателей.

По данным ведомства, обстрел со стороны ВСУ начался около 11:45 по московскому времени. Несколько снарядов попали в спасательный центр и окрестности, еще один — в здание Федерации профсоюзов ДНР.

Отмечается, что личный состав был экстренно отправлен в укрытие. Пострадал один человек, его состояние не уточняется. «К месту незамедлительно были направлены две пожарные автоцистерны», — говорится в сообщении.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о массовой сдаче в плен украинских военнослужащих в Донбассе. Он подчеркнул, что оружие складывают преимущественно бойцы регулярных подразделений, а не националистических формирований.

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Алевтина Запольская
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