Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта Украины в иностранной валюте, сообщает РИА Новости

Агентство заявило, что понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с уровня «B» до «CCC». При этом Fitch не стало присваивать рейтингу прогноз.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции в Донбассе. На следующий день Центробанк Украины зафиксировал курс национальной валюты на уровне 29,25 гривны за доллар и ограничил снятие наличных в банках.

