Мужчина нашел в поле древнюю монету стоимостью миллион рублей

Житель Великобритании отправился в поле с металлоискателем и нашел редчайший древний шиллинг стоимостью 10 тысяч фунтов стерлингов (более 1,1 миллиона рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

Удивительную находку сделал 55-летний инженер Марк Паллетт, когда отправился в поле в родном Кембриджшире. Мужчина рассказал, что занимается поиском кладов с помощью металлоискателя в качестве хобби и уже несколько раз исследовал поле около деревни Хаслингфилд, однако 3 января 2022 года ему наконец-то повезло.

Пробыв на поле всего 15 минут, британец поймал слабый сигнал и на глубине 10 сантиметров обнаружил предмет, который сначала показался ему пуговицей. Однако, когда Паллетт очистил находку от грязи и рассмотрел, он понял, что это древняя монета. «Меня всего трясло от волнения. Я занимаюсь поиском с металлоискателем 17 лет, и это главная находка в моей жизни!» — поделился впечатлениями мужчина.

Позже выяснилось, что он наткнулся на редчайший англо-саксонский шиллинг, так называемый Криспус, который датируется седьмым веком. Такие монеты создавали по образцу древнеримских монет четвертого века. В базе данных кембриджского Музея Фицуильяма зарегистрировано всего восемь подобных шиллингов.

Паллетт решил выставить свою находку на торги аукционного дома Dix Noonan Webb. Специалисты назначили стартовую цену лота в 10 тысяч фунтов стерлингов. Монета будет продана с аукциона 8 марта, а доход поделен поровну между Марком Паллеттом и землевладельцем, в чьих владениях была найдена редкость.

Ранее сообщалось, что в Великобритании редчайшую монету продадут сразу тысячам коллекционеров. Речь идет об образце монеты, на котором отчеканен профиль отрекшегося короля Эдуарда VIII.