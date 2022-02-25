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Китай призвал предотвратить гуманитарный кризис из-за ситуации на Украине

Глава МИД Китая Ван И призвал не допустить выхода кризиса вокруг Украины из-под контроля

Фото: Pixabay

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин пристально следит за ситуацией вокруг Украины и призвал все стороны конфликта не допустить выхода кризиса из-под контроля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Китай внимательно следит за развитием ситуации на Украине, нынешняя обстановка — это не то, что мы хотели бы видеть. Необходимо эффективно гарантировать безопасность жизни и имущества гражданского населения, более того, нужно предотвратить масштабный гуманитарный кризис», — рассказал глава МИД.

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала процесс переговоров с Украиной. Она заявила, что украинская сторона отказалась от ведения переговоров с Россией и перенесла их на 26 февраля.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что ее целью являются демилитаризация и денацификация Украины, а сроки проведения спецоперации определит верховный главнокомандующий.

Марина Совина
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