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Российские военные уничтожат перекрывшую воду для Крыма украинскую дамбу

Аксенов заявил, что построенную в 2014-м для перекрытия воды в Крым дамбу ликвидируют

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Российские военные ликвидируют дамбу, которая была построена украинскими властями в 2014 году для того, чтобы перекрыть подачу воды на территорию Крыма. Уничтожение сооружения анонсировал глава республики Сергей Аксенов, передает РИА Новости.

«Что касается преграды, сооруженной националистами, то ее ликвидирует министерство обороны», — заявил политик.

По его словам, военным также предстоит оценить состояние гидротехнических сооружений от Каланчака и далее вглубь территории Украины.

24 февраля Аксенов объявил о завершении водной блокады Крымского полуострова. Глава республики поручил председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации региона Игорю Вайлю подготовить Северо-Крымский канал к приему днепровской воды.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, по итогам которого большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает территорию оккупированной, из-за чего перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал, обеспечивавший более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде.

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Варвара Кошечкина
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