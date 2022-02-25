ДНР сообщила об освобождении трех населенных пунктов в Донбассе

Военнослужащие Донецкой народной республики в течение последних суток, 24-25 февраля, освободили три населенных пункта в Донбассе. Об этом сообщает ДАН со ссылкой на заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.

По его словам, речь идет об операциях на Мариупольском направлении. «Взяли под контроль населенные пункты Николаевка, Новогнатовка и Богдановка, а также прилегающие к ним районы и дороги», — заявил Басурин.

Помимо этого, как отметил военный, со своих позиций под селом Заможное отступили военнослужащие 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они бросили часть вооружения и боеприпасов.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о массовой сдаче в плен украинских военнослужащих в Донбассе. Он подчеркнул, что оружие складывают преимущественно бойцы регулярных подразделений, а не националистических формирований.