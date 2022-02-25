Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Через российскую границу перешли более 120 тысяч человек из Донбасса

Турчак заявил, что через границу РФ перешли более 120 тыс. эвакуированных жителей Донбасса

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Через границу России на сегодняшний день перешли более 120 тысяч эвакуированных жителей Донбасса. Об этом в пятницу, 25 февраля, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Его слова приводит «Интерфакс».

Турчак отметил, что более половины прибывших — дети. Пункты временного размещения для беженцев развернуты в 15 регионах России, уточнил он.

Материалы по теме:
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса. Первые итоги действий российских военных
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса.Первые итоги действий российских военных
Вчера
«Обстоятельства требуют решительных действий» Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
«Обстоятельства требуют решительных действий»Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
Вчера

Ранее стало известно, что власти Нижегородской области ввели режим повышенной готовности в связи с прибытием беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

22 февраля врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщал, что принять людей, вынужденно покинувших свое место жительства, могут 44 региона России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Франция заявила о нежелании Европы и США воевать с Россией
Щербакова оценила влияние скандала с Валиевой на Олимпиаде на свои выступления
Российская сеть магазинов электроники подняла цены из-за высокого спроса
Врач рассказала о риске появления иммунодефицита после COVID-19
В Москве под окнами жилого дома нашли мертвой следователя МВД
Во Франции пообещали обеспечить безопасность Зеленского
В Польше заявили об отсутствии планов отправлять войска НАТО на Украину
Ведущий Первого канала развеял популярный миф об аллергии
Стало известно о состоянии оставшихся под завалами в российской шахте горняков
Названы самые грязные города Европы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.