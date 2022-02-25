Через российскую границу перешли более 120 тысяч человек из Донбасса
Турчак заявил, что через границу РФ перешли более 120 тыс. эвакуированных жителей Донбасса
Через границу России на сегодняшний день перешли более 120 тысяч эвакуированных жителей Донбасса. Об этом в пятницу, 25 февраля, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Его слова приводит «Интерфакс».
Турчак отметил, что более половины прибывших — дети. Пункты временного размещения для беженцев развернуты в 15 регионах России, уточнил он.
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