Через российскую границу перешли более 120 тысяч человек из Донбасса

Через границу России на сегодняшний день перешли более 120 тысяч эвакуированных жителей Донбасса. Об этом в пятницу, 25 февраля, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Его слова приводит «Интерфакс».

Турчак отметил, что более половины прибывших — дети. Пункты временного размещения для беженцев развернуты в 15 регионах России, уточнил он.

Ранее стало известно, что власти Нижегородской области ввели режим повышенной готовности в связи с прибытием беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

22 февраля врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщал, что принять людей, вынужденно покинувших свое место жительства, могут 44 региона России.