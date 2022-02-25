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США назвали цель новых санкций против России

Далип Сингх заявил, что санкции не нацелены на прекращение поставок энергоносителей из РФ

Фото: Leah Millis / Reuters

Новые санкции США не нацелены на прекращение поставок российских энергоносителей на мировые рынки. Об этом заявил заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх на брифинге для журналистов, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, санкции разработаны так, чтобы они причинили серьезный ущерб российской экономике при минимальных издержках для США, их союзников и партнеров.

«Наши санкции не разработаны для того, чтобы нарушить нынешний энергетический поток из России во внешний мир», — заявил Сингх.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон введет дополнительные санкции и экспортные ограничения против России. Позже Минфин США сообщил, что вводит ограничения против российских банков, в том числе «Открытия», «Новикомбанка» и Совкомбанка.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

Марина Совина
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