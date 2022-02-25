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Эрдоган оценил отношения НАТО и ЕС с Украиной

Президент Турции Эрдоган заявил, что помощь НАТО Украине должна была быть решительнее
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Florion Goga / Reuters

Помощь НАТО и Евросоюза для Украины должна была быть более решительной, их отношения с Киевом нельзя назвать ни дружбой, ни солидарностью, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Выступление турецкого лидера транслировал канал NTV.

«Запад, страны ЕС и НАТО не смогли продемонстрировать решимость в отношении Украины. Они все дают ей советы. Отношение Запада к Украине не может считаться ни дружбой, ни солидарностью», — оценил президент.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны начиная с 2014 года смотрели на происходящее в Донбассе через призму эгоистических интересов и игнорировали проблемы с правами граждан на Украине.

24 февраля в партии президента Турции Эрдогана сообщили, что власти страны на основании Конвенции Монтре оставляют за собой право закрыть пролив Босфор для России, однако надеются, что до этого не дойдет.

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Дмитрий Сотак
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