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В ФРГ объяснили причину отказа от санкций против энергетического сектора России

В ФРГ заявили, что санкции против энергетического сектора РФ сильнее навредят Германии

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Жесткими санкциями против энергетического сектора России можно сильнее навредить Германии. Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС.

По его словам, энергию из России нельзя заменить быстро и в полном объеме. Представитель Министерства экономики республики также рассказал, что сейчас энергетическая безопасность Германии обеспечена и сбоев в поставках не наблюдается.

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Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что бизнес с Россией практически прекращен, а также сообщил о «полной блокаде» российских банков. Однако при этом утверждается, что отдельные трансакции через российские банки все же возможны, в том числе — при оплате газа, а также при переводах между компаниями в Германии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.

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Анжелика Бережная
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