В ФРГ объяснили причину отказа от санкций против энергетического сектора России
Жесткими санкциями против энергетического сектора России можно сильнее навредить Германии. Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС.
По его словам, энергию из России нельзя заменить быстро и в полном объеме. Представитель Министерства экономики республики также рассказал, что сейчас энергетическая безопасность Германии обеспечена и сбоев в поставках не наблюдается.
Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что бизнес с Россией практически прекращен, а также сообщил о «полной блокаде» российских банков. Однако при этом утверждается, что отдельные трансакции через российские банки все же возможны, в том числе — при оплате газа, а также при переводах между компаниями в Германии.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.