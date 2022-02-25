Ученые рассказали о будущем городов Ямала

Специалисты Научного центра изучения Арктики рассказали о будущем городов Ямала, разработав для них рекомендации. Об этом сообщает «Федерал Пресс».

По мнению ученых, драйверами развития ямальских городов будут ключевые проекты, которые реализуются на территории округа. Они также считают, что Салехард перестанет быть центром рыбной промышленности и постепенно станет туристическим центром, а Надым из города газовиков превратится в центр логистики и переработки.

Исследователи подчеркнули, что на данный момент города выполнили свою миссию, создав платформу ресурсно-сырьевого обеспечения страны и мира.

«Дальнейшее постиндустриальное развитие должно ориентироваться на запросы населения, повышение привлекательности арктических городов для проживания в них», — считают они.

Ранее сообщалось, что Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил топ регионов-лидеров по уровню жизни населения. На втором месте оказался Ненецкий автономный округ. Третью позицию заняла Магаданская область. Также в десятку вошли Чукотка, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Москва, Якутия, Мурманская область и Республика Коми.