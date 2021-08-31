ЯНАО стал лидером среди регионов России по уровню зарплаты населения

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) возглавил топ регионов-лидеров по уровню жизни населения. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, подготовленного Фондом развития гражданского общества на основе данных Росстата, пишут «Известия».

На втором месте оказался Ненецкий автономный округ. Третью позицию заняла Магаданская область. Также в десятку вошли Чукотка, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Москва, Якутия, Мурманская область и Республика Коми.

При составлении рейтинга, по словам авторов исследования, учитывалась среднемесячная зарплата, прожиточный минимум, а также отношение сумм регионального продукта на конец квартала к численности экономически активного населения и этих же сумм к общей численности населения рассматриваемого региона России.

Всего в исследование вошли 30 из 85 российских регионов, которые, по мнению исследователей, на сегодняшний день являются наиболее социально-экономически развитыми.