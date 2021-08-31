В Арктике снимут фильм про первого ямальского драматурга

В Арктике снимут фильм про жизнь первого драматурга Ямала Ивана Ного. Об этом сообщает «Ямал 1».

В фильм войдут архивные материалы, редкие фотографии драматурга, а также рассказы краеведов и историков. Кроме того, зрители увидят улицу в Салехарде, которая носит имя Ивана Ного.

Первый ямальский драматург родился в 1891 году. Он был руководителем литобъединения ямальских писателей. Самыми известными пьесами и драмами Ивана Ного стали «Шаман», «Тадибя» и «Похождения старого солдата».

Ранее «Ленте.ру» стало известно, что в Москве пройдет показ якутского фильма «Пугало» режиссера Дмитрия Давыдова — он также стал продюсером и сценаристом кинокартины. Все вырученные средства будут направлены на счет регионального штаба, который занимается борьбой с лесными пожарами в Якутии.