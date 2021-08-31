Восьмилетняя девочка из Якутии стала чемпионкой первенства мира по шашкам

Восьмилетняя девочка из Якутии Амелия Б. стала чемпионкой первенства мира по шашкам, одержав победу во всех трех программах в возрастной категории до девяти лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-центре Якутии в Москве.

Соревнования проходили в классической, молниеносной и быстрой категориях.

Амелия учится в городской классической гимназии. Она является чемпионкой России по русским и международным шашкам.

Бабушка девочки Светлана Афанасьева рассказала, что та занимается шашками с пяти лет во Дворце детского творчества имени Авдеевой: «В семье в свободное время любим играть в разные настольные игры, но Амелия заинтересовалась именно шашками, поэтому начали водить на кружок». В сентябре девочка пойдет во второй класс и продолжит тренироваться.

Лично-командное Первенство мира по шашкам среди юношей и девушек проходило c 20 по 30 августа в турецкой Каппадокии. Мероприятие проводится под эгидой Международной федерации шашек. Победители определяются по сумме очков, набранных на всех этапах.

