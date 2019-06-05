Российские школьники завоевали четыре медали на Европейской олимпиаде по физике, которая проходила в Риге с 31 мая по 4 июня. Об этом в среду, 5 июня, сообщает сайт Министерства образования России.

Нашу страну представляла команда из пяти призеров и победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Тренерами российской сборной выступили доценты кафедры общей физики Московского физико-технического института (МФТИ) Валерий Слободянин и Михаил Осин.

Международное жюри присудило золото Дмитрию Цареву из Москвы, серебро — Ивану Харичкину из Санкт-Петербурга и бронзу — Татьяне Емельяновой (Москва) и Александру Головастенко (Санкт-Петербург). Помимо этого москвич Сергей Савельев был удостоен почетной грамоты.

В мае сообщалось, что 11-классник из Москвы Григорий Бобков стал абсолютным победителем 20-й Азиатской физической олимпиады. Всего российская сборная завоевала два золота, четыре серебра и одну бронзу. Вторая золотая медаль также у москвичей Алексея Шишкина, Владимира Малиновского и Андрея Парфенова. Серебряные и бронзовые награды получили школьники из Санкт-Петербурга, Вологды и Подмосковья.

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