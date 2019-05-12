Российский школьник стал абсолютным победителем Азиатской олимпиады по физике

Абсолютным победителем 20-й Азиатской физической олимпиады стал одиннадцатиклассник из Москвы Григорий Бобков, передает ТАСС.
Бобков получил золотую медаль и набрал 33,4 балла из 50 возможных. Состязания проходили с 5 по 12 мая в австралийском городе Аделаида.
Всего российская сборная завоевала два золота, четыре серебра и одну бронзу. Вторая золотая медаль также у москвичей Алексея Шишкина, Владимира Малиновского и Андрея Парфенова. Серебряные и бронзовые награды получили школьники из Санкт-Петербурга, Вологды и Подмосковья.
Ребят и их тренеров поблагодарила министр просвещения Ольга Васильева. «За результатами и победами каждого участника стоит гигантский подготовительный труд учителя», — добавила она.
Ранее, 2 мая, сообщалось о четверокласснике из Липецкой области, который пять километров проехал по бездорожью на велосипеде, чтобы предупредить людей о пожаре.