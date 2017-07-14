Российский школьник победил на международной олимпиаде по химии

Школьник из России занял первое место на 49-й Международной олимпиаде по химии, прошедшей в городе Накхон Патхом в Таиланде. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки России.

«Первый результат и абсолютная победа у А.А. Жигалина — ученика Пироговской школы города Москвы, который стал лучшим химиком мира [золото]», — говорится в сообщении.

Еще одну золотую медаль получил казанский школьник Р. Котляров. Также российские учащиеся — Е. Жигилева из Тюмени и К. Козлов из Москвы — взяли два серебра.

Подготовкой российской сборной к олимпиаде, отмечают в ведомстве, занимался декан химического факультета МГУ Валерий Лунин и преподаватель того же вуза Илья Глебов, ранее получивший золото на другом международном соревновании.

Свои поздравления победителям передала министр образования и науки Ольга Васильева. «Каждый наш участник возвращается домой с медалью, доказав в очередной раз высокий уровень отечественной химической школы», — заявила она.

В проходившей с 6 по 14 июля олимпиаде участвовали представители 76 стран.

В мае учащийся петербургского академического лицея «Физико-техническая школа» Станислав Крымский победил в XVIII Азиатской физической олимпиаде, которая прошла в России в Якутске с 1 по 9 мая. Этот же школьник в апреле занял первое место во всероссийском соревновании по математике.