Кремлю понравилась идея школьной олимпиады на тему выборов президента

В Кремле считают полезной идею проведения олимпиады среди учащихся старших классов, посвященной выборам главы государства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в четверг, 20 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если органы, которые занимаются образованием, и Минобразования считают, что это необходимо в плане развития уровня обществознания, то, наверное, это хорошо», — сказал Песков.

Он отметил, что «выборы президента в любой стране — это чрезвычайно важная веха, через которую проходит страна». «Поэтому такое заблаговременное обсуждение школьниками этой темы — наверное, это достаточно полезно для общественного развития», — добавил пресс-секретарь.

Материалы по теме «Движуха, которой раньше не было» Что стоит за протестной активностью юных россиян

В то же время он отрицательно ответил на вопрос журналистов, можно ли считать, что в Кремле появился некий план работы с молодежью после протестных акций 26 марта. Песков пояснил, «что в Кремле всегда был план работы с молодежью, работа с молодежью идет — и по линии Минобразования, по линии разных организаций, — и она никогда не прекращалась».

Ранее в четверг стало известно, что Российский центр обучения избирательным технологиям (РЦОИТ) при Центризбиркоме заключил контракт на разработку олимпиадных заданий для школьников с ООО «Мармеладов». ЦИК рассчитывает получить 100 тестовых вопросов с ответами, а еще через 10 дней — не менее 1000 ситуационных задач с ответами в электронном виде.

Цель мероприятия — повысить правовую культуру среди будущих избирателей.

26 марта на Тверской улице столицы прошел несанкционированный массовый митинг против коррупции. По официальным данным, в нем приняли участие 8-10 тысяч человек. В результате несогласованной с властями акции, по разным данным, были задержаны от 600 до 1000 человек, среди которых также были подростки.