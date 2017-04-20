Среди старшеклассников проведут олимпиаду по выборам президента

Для российских старшеклассников проведут интернет-олимпиаду, посвященную выборам президента, которые намечены на март 2018 года. Цель мероприятия — повысить правовую культуру среди будущих избирателей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте госзакупок.

Как пишет газета, Российский центр обучения избирательным технологиям (РЦОИТ) при Центризбиркоме заключил контракт на разработку олимпиадных заданий за 38 тысяч рублей с ООО «Мармеладов». Основным видом деятельности компании, по данным системы СПАРК, является консультирование по вопросам коммерческой деятельности. Фирма была единственным участником закупки.

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ЦИК рассчитывает получить 100 тестовых вопросов с ответами, а еще через 10 дней — не менее 1000 ситуационных задач с ответами в электронном виде. В течение двух месяцев с момента заключения контракта компания должна подготовить методичку по использованию интерактивной версии олимпиады.

Условия проведения олимпиады комиссия планирует уточнить в ближайшее время, уточнили в пресс-службе ЦИК.