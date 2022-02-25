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В Москве опровергли перевод цен на жилье в доллары

В ЦИАН заявили об увеличении числа валютных ценников на жилье не более чем на 4 процента

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Агентства недвижимости в Москве опровергли ранее распространенную рядом СМИ информацию о массовом переводе цен на жилье в доллары. Как рассказали РИА Новости представители риелторских компаний, валютные ценники традиционно используются некоторыми продавцами самой дорогой недвижимости.

При этом расчеты по сделкам с элитной недвижимостью все равно производятся в рублях, как этого требует российское законодательство, подчеркнули риелторы. «Количество объявлений с валютным прайсом за последнее время выросло не более чем на 4 процента», — подчеркнула аналитик ЦИАН Виктория Кирюхина.

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В свою очередь глава «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова заявила, что опубликовать объявление можно в любой мировой валюте, но расчеты возможны только в рублях. Представитель агентства Savills Кристина Томилина сообщила, что валютные ценники обычно используются для «трофейной» недвижимости, которая стоит несколько миллионов долларов. «Все остальное продается в рублях», — заключила специалист.

Ранее сообщалось, что в ближайшем будущем число сделок по покупке жилья в России может увеличиться на фоне признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В Москве всплеск спроса на квартиры может произойти в течение полутора-двух месяцев, предрекли эксперты.

Нина Ташевская
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