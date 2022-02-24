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России предрекли всплеск спроса на жилье из-за признания ДНР и ЛНР

России пообещали увеличение числа сделок с недвижимостью на фоне признания ДНР и ЛНР

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В ближайшем будущем число сделок по покупке жилья в России может увеличиться на фоне признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщают «Ведомости» со ссылкой на мнения аналитиков и участников рынка.

Всплеск спроса на квартиры в Москве произойдет в течение полутора-двух месяцев, предрекают эксперты. Именно так реагировал рынок жилья в кризисы 2008–2009 и 2014 годов, когда из-за падения рубля люди активно пытались перевести свои накопления в квадратные метры.

На ситуацию могут повлиять санкции со стороны Евросоюза и США, указывают аналитики. Недвижимость, по их словам, остается наиболее устойчивым инструментом для сохранения средств и инвестирования.

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Спрос на жилье будут также поддерживать жители ДНР и ЛНР, обещают участники рынка. По их оценке, до миллиона жителей этих республик могут выразить желание купить недвижимость в России. Ряд аналитиков считают, что они будут скорее арендовать квартиры, чем приобретать, причем не в Москве, а в регионах, граничащих с республиками.

Ранее эксперт по недвижимости Надежда Буйлова заявила, что в течение 2022 года стоимость жилья в России продолжит расти. По ее словам, к 2023-му цены на квадратные метры достигнут пиковых значений.

Нина Ташевская
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