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Италия решила предоставить НАТО дополнительный контингент военнослужащих

Италия предоставит в распоряжение НАТО дополнительно 1,4 тысячи военных

Фото: Andreea Alexandru / AP

Правительство Италии решило предоставить в распоряжение НАТО дополнительно 1,4 тысячи военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Марио Драги.

По словам политика, к данному контингенту также могут быть добавлены еще 2 тысячи военных. «Мы готовы предоставить [НАТО] около 1,4 тысячи военнослужащих, ВМС и ВВС, и еще 2 тысячи дополнительно. Эти силы будут заняты в зонах ответственности НАТО», — сказал Драги.

Ранее власти Германии задумались о дополнительной отправке в восточноевропейские государства военных и техники для усиления восточного фланга НАТО. Речь идет о возможности направить к восточным границам Североатлантического альянса бронетранспортеры Boxer и порядка 150 военнослужащих ФРГ. Кроме того, рассматривается вариант с передачей странам Прибалтики зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

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Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО продолжит наращивать присутствие на восточном фланге. Он пояснил, что подобные меры будят приняты, чтобы у Москвы «не было пространства для недопонимания или ошибки в расчетах», а также «чтобы не допустить атаки на территорию НАТО».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.

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Анжелика Бережная
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