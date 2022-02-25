Италия решила предоставить НАТО дополнительный контингент военнослужащих

Правительство Италии решило предоставить в распоряжение НАТО дополнительно 1,4 тысячи военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Марио Драги.

По словам политика, к данному контингенту также могут быть добавлены еще 2 тысячи военных. «Мы готовы предоставить [НАТО] около 1,4 тысячи военнослужащих, ВМС и ВВС, и еще 2 тысячи дополнительно. Эти силы будут заняты в зонах ответственности НАТО», — сказал Драги.

Ранее власти Германии задумались о дополнительной отправке в восточноевропейские государства военных и техники для усиления восточного фланга НАТО. Речь идет о возможности направить к восточным границам Североатлантического альянса бронетранспортеры Boxer и порядка 150 военнослужащих ФРГ. Кроме того, рассматривается вариант с передачей странам Прибалтики зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО продолжит наращивать присутствие на восточном фланге. Он пояснил, что подобные меры будят приняты, чтобы у Москвы «не было пространства для недопонимания или ошибки в расчетах», а также «чтобы не допустить атаки на территорию НАТО».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.