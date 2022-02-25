Британским самолетам предрекли затратный крюк из-за запрета полетов через Россию

После ограничения воздушного пространства России для самолетов Великобритании им придется тратить на крюк полтора-два часа, заявил в разговоре с «Лентой.ру» заслуженный пилот, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник. Он добавил, что это станет хорошим сигналом для всех европейских стран, которые захотят наложить санкции на российские авиакомпании.

В России закрыли воздушное пространство страны для полетов самолетов Великобритании, включая транзитные рейсы. Об этом заявили в Росавиации. Согласно постановлению ведомства, в пятницу, 25 февраля, с 11:00 по московскому времени вводится ограничение на использование воздушного пространства России для полетов воздушных судов, зарегистрированных в Великобритании или находящихся у лиц, связанных с королевством, включая транзитные рейсы.

«Слова часто опережают мысль»

«В результате ограничения нашего воздушного пространства самолетам Великобритании придется увеличивать маршрут на полтора-два часа. Россия — это ведь и китайское направление, и японское. Так что очень неудобно будет и очень затратно. Проблема в том, что у британского премьера Бориса Джонсона слова часто опережают мысль: он ограничил деятельность "Аэрофлота" на территории своего государства и получил вот такой ответ», — сказал Сытник.

Пилот отметил, что произошедшее станет хорошим сигналом для стран Евросоюза и других государств, которые захотят ввести аналогичные британским санкции в отношении российских авиакомпаний.

Хотите делать облет через полмира — пожалуйста. Только вот через Россию ежедневно пролетают полторы тысячи самолетов. Произошедшее неплохо охлаждает пыл Юрий Сытник Заслуженный пилот

«Россиянам же введенные ограничения ничем не угрожают: большинство в Великобританию и обратно все же не летает. Ну а кому нужно, доберутся с пересадкой через Берлин или Варшаву. Впереди тем временем самый летный сезон, который начинается где-то с середины мая и заканчивается в середине сентября. Думаю, авиационные власти и сами укажут Джонсону на его ошибку. Кто-то ведь должен оплачивать убытки», — сказал Сытник.

Ранее российским туристам, которые задержались на курортах и местах отдыха из-за отмены или задержки вылета рейсов в связи с военной операции Вооруженных сил России по защите Донбасса, напомнили план действий в критической ситуации. Так, путешественников призвали изучить все предложения туроператоров по имеющимся вариантам перелетов или размещения в отелях.