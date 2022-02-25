Посол Украины в ФРГ заявил о нежелании Киева капитулировать перед Россией

Правительство Украины готово вести переговоры с российскими властями насчет прекращения военной операции, однако не желает капитулировать. Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, сообщает РИА Новости.

По его словам, несмотря на всю трагичность ситуации, дипломатические пути разрешения конфликтов должны оставаться открытыми. При этом дипломат подчеркнул, что все это время Москва выдвигала требования, которые «невозможно реализовать».

«Речь идет не о том, чтобы мы сейчас капитулировали, чтобы Украина вывесила белый флаг и приняла бы условия [президента России Владимира] Путина. Этого не произойдет никогда. Не может произойти так, чтобы посредством этих военных действия нас бы принудили к тому, чего люди не хотят», — сказал Мельник.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин может отправить на переговоры с Украиной делегацию из представителей Министерства обороны, Министерства иностранных дел и администрации президента. Повесткой встречи должен стать нейтральный статус для Киева, а также демилитаризация.