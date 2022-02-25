В Латвии предложили обучать только на латышском языке

Министр образования и науки Латвии Анита Муйжниеце предложила перейти на образование только на латышском языке. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Минобрнауки призвала укреплять государственный язык, который назвала базовой ценностью Латвии. Министр выразила мнение о том, что все дети в стране должны быть обеспечены одинаково качественным образованием, а также обучаться на латышском.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс назвал русский язык пережитком оккупации и предсказал его вытеснение в стране английским. По его словам, большинство латышей сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за незнания русского. По мнению главы государства, необходимо способствовать распространению в стране «одного из языков Евросоюза», чтобы решить проблему.

В 2018 году власти Латвии запретили обучение на русском языке в частных университетах и колледжах страны.