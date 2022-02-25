«Спартак» узнал соперника по 1/8 финала Лиги Европы

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В частности, своего соперника узнал столичный «Спартак». Красно-белые сыграют в 1/8 финала ЛЕ с «РБ Лейпцигом». Результаты жеребьевки представлены в Twitter-аккаунте турнира.

Немецкий клуб возглавляет Доменико Тедеско. Специалист известен по работе в стане красно-белых. Он руководил командой с 2019 по 2021 год.

Спартак — единственный представитель российского футбола в еврокубках. Первые матчи 1/8 финала пройдут 10 марта. Ответные встречи запланированы на 17 марта.