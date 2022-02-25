ООН предупредила о катастрофических пожарах по всему миру

ООН предупредила о росте количества разрушительных лесных пожаров. По мнению организации, по мере изменения климата будет гореть большая часть мира, что приведет к катастрофическим последствиям для здоровья людей и экономики. Об этом сообщается в соответствующем отчете.

«Глобальное потепление превращает ландшафты в пороховые бочки, в то время как более экстремальные погодные условия означают более сильные, жаркие и сухие ветры, раздувающие пламя», — сказано в отчете. Авторы отметили, что многим странам не хватает инвестиций, направленных на профилактику лесных пожаров.

«Лесные пожары должны быть отнесены к той же категории, что и крупные землетрясения и наводнения», — указывают исследователи. По их оценкам, риск катастрофических лесных пожаров по всему миру увеличится на 57 процентов к концу века. При этом частотность пожаров возрастет даже при реализации самых амбициозных усилий по сокращению выбросов парниковых газов.

«Мы тратим огромные деньги на тушение пожаров и очень мало занимаемся реальными причинами лесных пожаров», — рассказал эколог Лесной службы США Хью Саффорд агентству Bloomberg. За последнее десятилетие интенсивность пожаров по всему миру сильно возросла, а 2020 стал особенно разрушительным годом, начавшимся с пожаров в Австралии, из-за которых погибло около трех миллиардов животных.

Глобальное потепление увеличивает число пожаров, в то время как лесные пожары усугубляют климатический кризис. Горящие леса выбрасывают углекислый газ в атмосферу, а пожары особенно опасны для тропических лесов и торфяников, содержащих огромное количество углерода. Негативно на ситуацию влияет и вырубка лесов в таких местах, как Индонезия, где расчистка земель для плантаций масличной пальмы с целью получения пальмового масла привела к возгоранию торфяников.

Ранее в феврале специалисты ООН назвали разрушительные лесные пожары одной из главных угроз человечеству. Вместе со стихийным бедствием в список опасностей попало шумовое загрязнение в городах. По мнению экспертов, эти явления оказывают ощутимое негативное воздействие на природу и здоровье людей.