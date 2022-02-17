ООН назвала главные угрозы человечеству

Специалисты Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) назвали разрушительные лесные пожары и шумовое загрязнение одними из главных угроз человечеству. По мнению специалистов, эти явления оказывают ощутимое негативное воздействие на природу и здоровье людей. Текст доклада опубликован на сайте организации.

Согласно документу, с 2002 по 2016 год ежегодно в мире сгорало в среднем 423 миллиона гектаров леса — аналогичную площадь занимают все страны Евросоюза. По оценкам специалистов, около 67 процентов всех пожаров, включая возгорания деревьев, приходится на страны Африки. Однако в ЮНЕП прогнозируют, что опасные природные катаклизмы с годами станут случаться чаще и в том числе в тех уголках планеты, для которых они не характерны.

«Это связано с изменением климата, в том числе с ростом температуры воздуха и более частыми засухами. Еще одним фактором риска является изменение характера землепользования, включая намеренную вырубку леса для выращивания сельскохозяйственных растений, разведения животных или расстраивания городов», — говорится в докладе ЮНЕП.

Специалисты также отметили, что из-за лесных пожаров деревья могут превратиться из поглотителей выбросов парниковых газов в их источник, а сами возгорания способствуют загрязнению воды, таянию ледников, масштабному цветению водорослей в океанах и возникновению оползней.

В отчете ЮНЕП обратили внимание и на уровень шума в городах. Нежелательные продолжительные громкие звуки, по мнению экспертов, оказывают пагубное воздействие на здоровье человека — провоцируют хроническую раздражительность и нарушение сна, которые, в свою очередь, становятся причиной сердечно-сосудистых заболеваний, психических расстройств, ухудшения слуха и ежегодно приводят к преждевременной смерти 12 тысяч жителей Евросоюза.

Кроме того, шумовое загрязнение негативно влияет на животный мир, затрудняя внутривидовую коммуникацию у птиц, насекомых, земноводных и прочих зверей. Другой угрозой для животных и растений, которая описана в докладе, стал сбой цикла в природных системах — из-за климатических изменений живым организмам стало труднее определить, когда настало благоприятное время для цветения, опыления, спаривания или миграции.

Ранее в ООН назвали загрязнение окружающей среды выбросами и токсичными отходами чрезвычайно опасным для человечества. По оценкам исследователей, от плохой экологии в мире ежегодно погибает около девяти миллионов человек. Для сравнения, коронавирус уносит ежегодно 5,9 миллиона жизней.