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Среда обитания

Названа опередившая пандемию COVID-19 по смертельности угроза человечеству

ООН: от загрязнения окружающей среды погибло в разы больше людей, чем от коронавируса

Фото: Pilar Olivares / Reuters

Загрязнение окружающей среды выбросами парниковых газов и токсичными отходами оказалось опаснее для человечества, чем пандемия коронавируса. Смертельную угрозу плохой экологии и COVID-19 оценили специалисты ООН в своем докладе, передает Reuters.

По данным исследователей, загрязнение планеты пестицидами, пластиком, электронными отходами и углеродными эмиссиями ежегодно приводит к преждевременной смерти около девяти миллионов человек — этот показатель в разы опережает число летальных исходов от коронавируса. Согласно статистическому сервису Worldometer, от COVID-19 каждый год погибает около 5,9 миллиона человек.

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«Существующие подходы по управлению рисками, связанными с загрязнением планеты токсичными веществами, явно не работают, так как по всему миру нарушаются права людей на чистую, безопасную для здоровья и устойчивую окружающую среду», — заявил один из авторов отчета, специальный докладчик ООН Дэвид Бойд (David Boyd).

Помочь решить проблему, по мнению специалистов, может запрет на токсичные синтетические вещества, которые являются канцерогенными и плохо разлагаются в естественной среде — подобные соединения, например, используют для создания антипригарного покрытия на посуде. В ООН также порекомендовали очищать особо загрязненные участки Земли и в крайних случаях организовать переселение для уязвимых общин.

Ранее Всемирный фонд дикой природы (WWF) предрек человечеству необратимый пластиковый кризис. По оценкам специалистов, загрязнение мусором превысило безопасные для экосистем значения в Средиземном, Восточно-Китайском и Желтом морях, а также в арктическом ледяном покрове.

Анна Аверьянова
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