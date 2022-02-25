Макрон передал Путину просьбу Зеленского

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что звонил российскому коллеге Владимиру Путину по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы передать просьбу о проведении переговоров. Об этом сообщает «Интерфакс»

«У меня состоялся быстрый, откровенный и прямой обмен с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского. Чтобы, во-первых, просить о скорейшем прекращении боевых действий, и, во-вторых, предложить провести разговор с Зеленским, который просит об этом, но сам не смог с ним связаться», — сообщил Макрон.

Политик отметил, что также «передал послание от Франции и послание Зеленского» президенту России. «Пока это не дало эффекта», — добавил он.

Телефонный разговор Путина и Макрона состоялся вечером 24 февраля по инициативе французской стороны. Президент России в ходе беседы главой Франции объяснил решение провести военную операцию в Донбассе.

Ранее 24 февраля Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.