Путин объяснил Макрону решение провести военную операцию в Донбассе

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном объяснил решение провести военную операцию в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что российский лидер дал главе Франции «исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции». В Кремле добавили, что лидеры стран договорились о продолжении контактов.

Ранее Макрон осудил решение России начать военную операцию в Донбассе и призвал немедленно ее прекратить.

24 февраля Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

