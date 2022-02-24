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Путин объяснил Макрону решение провести военную операцию в Донбассе

Путин дал Макрону исчерпывающие разъяснения причин принятия решения об операции в Донбассе
Владимир Путин

Владимир Путин . Фото: Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном объяснил решение провести военную операцию в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что российский лидер дал главе Франции «исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции». В Кремле добавили, что лидеры стран договорились о продолжении контактов.

Ранее Макрон осудил решение России начать военную операцию в Донбассе и призвал немедленно ее прекратить.

24 февраля Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

Марина Совина
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