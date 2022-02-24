Макрон призвал Россию немедленно прекратить военную операцию на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил решение России начать военную операцию на Украине и призвал немедленно прекратить спецоперацию. Об этом французский лидер написал в своем аккаунте в Twitter.

«Франция солидарна с Украиной. Она поддерживает украинцев и работает со своими партнерами и союзниками, чтобы положить конец войне», — подчеркнул Макрон.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок выступила с заявлением касательно начала специальной военной операции России в Донбассе и заявила, что мировое сообщество «не забудет» Кремлю военные действия на Украине. Дипломат назвала день, когда началась российская операция, позорным.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ России будет незамедлительным.

