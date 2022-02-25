Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Звезду фильмов Тарантино арестовали через месяц после смерти сына

Полицейские арестовали голливудского актера Майкла Мэдсена в его доме

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Голливудского актера Майкла Мэдсена арестовали в Малибу. Об этом сообщает издание The Sun.

В среду, 23 февраля, к дому артиста вызвали сотрудников правоохранительных органов. Отмечается, что свидетели видели, как три служебные машины сопроводили звезду фильмов Тарантино в наручниках в больницу, а через несколько часов Мэдсена увезли в полицейский участок, где на него был составлен протокол.

В издании подчеркивают, что арест состоялся ровно через месяц после смерти сына актера Хадсона Ли Мэдсена. В настоящий момент остаются неизвестными подробности о самом инциденте в доме Мэдсена.

26-летний родственник звезды «Бешеных псов» и крестный сын режиссера Квентина Тарантино совершил суицид на Гавайях. Он жил там со своей супругой Карли.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
Лавров назвал условие для начала переговоров с Украиной
Кремль высказался о возможных контактах Путина и Зеленского
Италия решила предоставить НАТО дополнительный контингент военнослужащих
Кремль заявил о праве граждан иметь разные точки зрения на ситуацию на Украине
Кремль анонсировал совещание Путина с Совбезом
Кремль ответил на вопрос о нормализации отношений России с мировым сообществом
Кремль продолжил считать Зеленского президентом Украины
Премьер Швеции рассказала об участии Зеленского в саммите ЕС «из бункера»
Кремль ответил на заявление Киева о готовности к переговорам
Лавров назвал цель военной операции в Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.