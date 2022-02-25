Звезду фильмов Тарантино арестовали через месяц после смерти сына

Голливудского актера Майкла Мэдсена арестовали в Малибу. Об этом сообщает издание The Sun.

В среду, 23 февраля, к дому артиста вызвали сотрудников правоохранительных органов. Отмечается, что свидетели видели, как три служебные машины сопроводили звезду фильмов Тарантино в наручниках в больницу, а через несколько часов Мэдсена увезли в полицейский участок, где на него был составлен протокол.

В издании подчеркивают, что арест состоялся ровно через месяц после смерти сына актера Хадсона Ли Мэдсена. В настоящий момент остаются неизвестными подробности о самом инциденте в доме Мэдсена.

26-летний родственник звезды «Бешеных псов» и крестный сын режиссера Квентина Тарантино совершил суицид на Гавайях. Он жил там со своей супругой Карли.