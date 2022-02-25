Названы самые популярные направления для отдыха у женщин на 8 Марта

Самым популярным направлением для путешествий в Международный женский день оказалась Ялта. Об этом стало известно из исследования сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Согласно данным сервиса, крымский курортный город выбрали для отдыха на праздничные выходные 22 процента россиянок. На втором месте по популярности среди туристок — Сочи, провести 8 Марта на черноморском побережье захотели 15 процентов женщин. Тройку лидеров самых востребованных направлений замкнул Санкт-Петербург. Так, в северную столицу запланировали поездку 13 процентов путешественниц.

В десятку популярных мест для женского туризма также попал курорт Шерегеш в Кемеровской области (11 процентов), Пятигорск (10 процентов), Суздаль (восемь процентов), Казань (семь процентов), Новосибирск (шесть процентов), Петрозаводск (пять процентов), Тула (четыре процента).

По статистике Tvil.ru, дешевле всего обойдется отдых в Пятигорске. Так, средняя стоимость суточного размещения в квартире начинается от 1,1 тысячи рублей. Больше всего на путешествие на 8 Марта придется потратить в Суздале — 13,3 тысячи рублей за ночь в коттедже.

Ранее в феврале сообщалось, что российские туристы активно заинтересовались турами в экзотические страны на период празднования 23 февраля и 8 Марта. Так, самыми востребованными оказались Мальдивы, Сейшелы и Маврикий. Кроме того, путешественники захотели улететь на праздничные даты на Шри-Ланку и в Таиланд.