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Страны НАТО проведут виртуальный саммит по ситуации в Донбассе

Страны НАТО 25 февраля проведут виртуальный саммит по ситуации в Донбассе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в пятницу, 25 февраля, руководители стран, входящих в альянс, проведут виртуальный саммит по ситуации в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Североатлантический совет решил активировать наш оборонный план по просьбе нашего верховного главнокомандующего генерала Тода Уолтерса», — заявил он.

Столтенберг отметил, что это предупредительная оборонительная мера для защиты союзников на период данного кризиса. «Это решение позволит нам развернуть силы, включая силы быстрого реагирования там, где они будут необходимы», — сказал он.

Ранее стало известно, что в связи с начавшейся в Донбассе спецоперацией России НАТО развертывает дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части альянса. «Мы повысили готовность наших сил реагировать на все непредвиденные обстоятельства», — отмечено в заявлении.

24 февраля Минобороны России сообщило о выведении из строя военной инфраструктуры Украины, в том числе военных аэродромов. Как уточнили в ведомстве, высокоточными средствами поражения из строя выводится военная инфраструктура, объекты ПВО, военная авиация Украины.

Марина Совина
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