В НАТО назвали «быстрый и лучший» путь к миру на Украине

Решение о переговорах с Москвой должен принимать украинский президент Владимир Зеленский, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, его слова приводит ТАСС.

По словам политика, подобные вопросы решают глава государства и кабинет министров. «Что касается потенциальных переговоров между правительством Украины, президентом Зеленским и Россией: мой основной посыл в том, что президент Зеленский и правительство Украины должно решать», — назвал он позицию альянса.

По словам Столтенберга, Североатлантический альянс хочет увидеть, как «Россия остановит атаки против Украины». По его мнению, это самый «быстрый, легкий и лучший путь к миру».

Ранее Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину сесть за стол переговоров.

Москва заявила, что будет готова начать переговоры с Киевом после того, как украинские военные сложат оружие. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, это произойдет сразу, как только Вооруженные силы Украины откликнутся на призыв Путина, прекратят сопротивление.

Специальная операция по защите Донбасса началась в четверг, 24 февраля.