Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) обнаружила противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) NLAW, оставленный украинскими военными. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщает РИА Новости.

По данным корреспондента агентства, вооружение было найдено на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Лопаскино, которые они были вынуждены покинуть при наступлении бойцов ЛНР.

В середине февраля представители ЛНР сообщали, что британские инструкторы отрабатывают с военнослужащими ВСУ стрельбу из ПТРК NLAW. Отмечалось, что тренировки с участием личного состава 79-й десантно-штурмовой бригады украинской армии проходили близ населенного пункта Дмитровка, который на тот момент находился под контролем Киева.

Великобритания поставила Украине сотни образцов NLAW в конце января. Предполагалось, что оборонительное оружие выступит «средством сдерживания будущей российской агрессии».