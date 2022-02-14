В ЛНР обвинили Великобританию в отработке с ВСУ стрельбы из ПТРК NLAW

Британские инструкторы отрабатывают с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе стрельбу из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) NLAW, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко. Его слова в понедельник, 14 февраля, приводит пресс-служба Народной милиции ЛНР.

«Вблизи населенного пункта Дмитровка (под контролем Киева у линии соприкосновения — прим. «Ленты.ру») британские инструкторы проводят с личным составом 79-й десантно-штурмовой бригады [ВСУ] занятия с практической отработкой стрельб из ПТРК NLAW, которые Великобритания поставила на Украину в конце января этого года», — сказал Филипоненко.

Кроме того, он добавил, что командование ВСУ на базе 1129-го зенитно-ракетного полка в населенном пункте Белая Церковь формирует подразделение ПВО, на вооружении которого будут стоять переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger. Отмечается, что обучение расчетов будут проводить военные специалисты из Канады.

Ранее представители самопровозглашенных республик Донбасса назвали возможный сценарий наступления ВСУ в случае обострения конфликта. Так, в Луганске рассказали, что, если Киев решится на наступление, основной удар придется на Светлодарскую дугу и дебальцевское направление. По словам замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуарда Басурина, украинские войска скапливаются на донецком, горловском и южном направлениях.

7 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что за прошедшие три месяца страна получила от Запада более тысячи тонн оружия и боеприпасов общей стоимостью в 1,5 миллиарда долларов. Такой объем помощи, по его словам, не является пределом, Киев продолжит получать оружие и снаряжение.