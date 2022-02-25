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Финский «Йокерит» снялся с КХЛ

КХЛ объявила о снятии финского «Йокерита» с розыгрыша Кубка Гагарина

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Финский «Йокерит» снялся с розыгрыша Кубка Гагарина. Об этом сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Финский клуб уведомил руководство лиги, что не станет участвовать в плей-офф. Президент КХЛ Алексей Морозов выразил сожаление. Он подчеркнул, что Лига потеряла сильную и яркую команду.

Руководство «Йокерита» объявило свою позицию на странице клуба во «ВКонтакте». Председатель совета директоров финской команды Яри Курри подчеркнул, что принял решение еще утром 24 февраля, однако был вынужден согласовать его с КХЛ.

Курри выразил надежду, что в ближайшее время между Россией и Украиной установится мир. «Надеемся, что применение оружия прекратится», — добавил он.

«Йокерит» выступает в КХЛ с сезона-2014/2015. Команда дважды пробивалась в четвертьфинал Кубка Гагарина.

Николай Костюков
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