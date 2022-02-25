В Британии оценили возможность стабилизации отношений с Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оценил возможность стабилизации отношений с Россией и заявил, что об этом речи не идет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии на Даунинг-стрит.

Джонсон заявил о невозможности нормализации отношений с Россией из-за ее операции в Донбассе. «Он [Джонсон] добавил, что после действий России никакой нормализации отношений не может быть», — подчеркивается в заявлении Даунинг-стрит.

Кроме того, премьер Британии добавил, что страна готова оказать НАТО военную поддержку. По его мнению, альянсу следует стоять во главе обеспечения безопасности в Европе, поэтому сейчас его необходимо укрепить.

Ранее Великобритания объявила о введении санкций против президента России Владимира Путина и главы МИД страны Сергея Лаврова. Отмечается, что Лондон сделает это «очень скоро». Кроме того, о введении санкций против Путина и Лаврова объявил глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель.

