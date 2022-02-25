В Одессе ввели комендантский час

Власти Одессы сообщили о введении в городе комендантского часа, который будет действовать с 23:00 до 5:00. Об этом со ссылкой на одесскую горадминистрацию сообщает РИА Новости.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Комендантский час введен уже в нескольких крупных украинских городах, таких как Киев, Львов, Николаев, Запорожье и Харьков.

25 февраля ограничения на передвижение в ночное время ввели во Львовской области. Людям, которые заняты в критичной инфраструктуре, будут выдаваться пропуска.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной операции по защите Донбасса. На Украине действует военное положение, объявлена всеобщая мобилизация.